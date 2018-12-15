Душан Алимпиевич: Победа над «Зенитом» одна из самых драгоценных в моей тренерской карьере - Советский спорт
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    • Баскетбол15 декабря 2018 20:40Источник: БК «Автодор»

    Душан Алимпиевич: Победа над «Зенитом» одна из самых драгоценных в моей тренерской карьере

    Главный тренер «Автодора» Душан Алимпиевич – о победе над «Зенитом» (95:94) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

    – Это была одна из самых драгоценных побед в моей тренерской карьере и, конечно, самая важная на данный момент моя победа с «Автодором».

    Все лучшие слова достаются игрокам, потому что в большом перерыве они смогли измениться. Они знали, о чем мы договаривались перед игрой, но применили это на площадке во второй половине. Полагаю, это и есть самое ценное для меня, потому что если вы признаете свои ошибки, то можете продолжать идти дальше и становиться лучше.

    Это была очень значимая победа для нас и нашей уверенности. Еще один удивительный факт, что нам удалось выиграть этот матч несмотря на то, что «Зенит» забил 12 трехочковых, показав 46% реализации бросков из-за дуги, а также забросил все 16 штрафных. Тем не менее, мы сумели найти способ победить.

    Очень тяжело выиграть, когда ты забросил всего четыре трехочковых, два из которых реализовал наш центровой Забелин. Очень рад этой по-настоящему важной победе. Сегодня в зале была просто невероятная атмосфера!

    Игра получилась слишком эмоциональной, но я очень люблю эмоции как на площадке, так и за ее пределами. Было очень приятно играть перед такими болельщиками, как у нас здесь в Саратове, а также победить в такой замечательной атмосфере, – приводит слова Алимпиевича официальный сайт «Автодора».

    #единая лига втб#бк автодор#бк зенит#алимпиевич душан
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