Трэй Голден: Продолжали верить, бороться и добились большой победы - Советский спорт
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    • Баскетбол15 декабря 2018 22:59Источник: БК «Автодор»

    Трэй Голден: Продолжали верить, бороться и добились большой победы

    Защитник «Автодора» Трэй Голден – о победе над «Зенитом» (95:94) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

    «Тяжелая первая половина для нашей команды, но мы продолжали верить, бороться и добились большой победы. Спасибо нашим болельщикам за то, что оставались с нами. Мы рады выиграть этот матч с их поддержкой.

    В чем причина двух разных половин? Так иногда бывает в баскетболе. Нам повезло, что удалось вернуться, но как только мы сосредоточились, то смогли выполнить свой игровой план, хорошо сыграть в защите и одержать большую победу».

    #единая лига втб#бк автодор#бк зенит#голден трэй
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