Трэй Голден: Продолжали верить, бороться и добились большой победы

Баскетбол 15 декабря 2018 22:59 Источник: БК «Автодор»

Защитник «Автодора» Трэй Голден – о победе над «Зенитом» (95:94) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Тяжелая первая половина для нашей команды, но мы продолжали верить, бороться и добились большой победы. Спасибо нашим болельщикам за то, что оставались с нами. Мы рады выиграть этот матч с их поддержкой.

В чем причина двух разных половин? Так иногда бывает в баскетболе. Нам повезло, что удалось вернуться, но как только мы сосредоточились, то смогли выполнить свой игровой план, хорошо сыграть в защите и одержать большую победу».