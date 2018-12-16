Николайс Мазурс: Тяжелая работа дает результат, «Парма» заслужила эту победу

Баскетбол 16 декабря 2018 18:08 Источник: Единая лига ВТБ

Главный тренер «Пармы» Николайс Мазурс – о победе над УНИКСом (68:66) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю команду и болельщиков с победой. Хочу поблагодарить всех, кто приложил руку к победе за их самоотдачу.

После игры с «Калевом» мы произвели корректировки. Могу сказать, что тяжелая работа дает результат, команда заслужила эту победу.

Важно, что у нас проявились лидеры на площадке, которые поддержали темп, помогли контролировать игру, придали общий боевой настрой и помогли забить важные мячи», – приводит слова Мазурса официальный сайт Единой лиги ВТБ.