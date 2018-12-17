Сергей Моня: Я точно не вернусь в сборную России - Советский спорт
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Баскетбол17 декабря 2018 10:00Источник: «Известия»Автор: Спирин Дмитрий

Сергей Моня: Я точно не вернусь в сборную России

Форвард «Химок» Сергей Моня оценил выступление сборной России в прошедших отборочных матча чемпионата мира и заявил, что не планирует возвращаться в национальную команду.

- В распоряжении Сергея Базаревича есть много сильных игроков на моей позиции. Я провел много матчей в составе национальной команды и отдал ей все, что мог. Я точно не вернусь в сборную, для меня это перевернутая страница, - рассказал Моня в интервью "Известиям".

В составе сборной России Сергей Моня стал чемпионом Европы (2007) и бронзовым призером Олимпийских игр (2012).

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