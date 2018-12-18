Димитрис Итудис: У «Фенербахче» на каждой позиции два-три классных игрока

Баскетбол 18 декабря 2018 16:13 Источник: БК ЦСКА Автор: Липкин Антон

ЦСКА сыграет в гостях с лидером Евролиги.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал предстоящий матч с «Фенербахче» в 13-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Мы сыграем в гостях у нынешнего лидера Евролиги, команды, которая показывает в этом сезоне хороший баскетбол, действует жестко и обладает глубиной состава – на каждой позиции у соперников есть два-три классных игрока.

Чтобы выиграть, нам нужно поддерживать высокий соревновательный уровень от первой до последней минуты», – приводит слова греческого специалиста официальный сайт клуба.

Напомним, «Фенербахче» возглавляет турнирную таблицу, потерпев одно поражение в 12 матчах. У ЦСКА десять побед при двух поражениях и третье место.

Матч «Фенербахче» – ЦСКА пройдет 18 декабря в Стамбуле. Начало – 20:45 (мск).