Димитрис Итудис: У «Фенербахче» на каждой позиции два-три классных игрока - Советский спорт
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    • Баскетбол18 декабря 2018 16:13Источник: БК ЦСКААвтор: Липкин Антон

    Димитрис Итудис: У «Фенербахче» на каждой позиции два-три классных игрока

    ЦСКА сыграет в гостях с лидером Евролиги.

    Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал предстоящий матч с «Фенербахче» в 13-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

    «Мы сыграем в гостях у нынешнего лидера Евролиги, команды, которая показывает в этом сезоне хороший баскетбол, действует жестко и обладает глубиной состава – на каждой позиции у соперников есть два-три классных игрока.

    Чтобы выиграть, нам нужно поддерживать высокий соревновательный уровень от первой до последней минуты», – приводит слова греческого специалиста официальный сайт клуба.

    Напомним, «Фенербахче» возглавляет турнирную таблицу, потерпев одно поражение в 12 матчах. У ЦСКА десять побед при двух поражениях и третье место.

    Матч «Фенербахче» – ЦСКА пройдет 18 декабря в Стамбуле. Начало – 20:45 (мск).

    #евролига#бк цска#бк фенербахче#итудис димитрис
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