Георгиос Барцокас: С «Маккаби» должны сыграть намного лучше, чем в двух последних матчах - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    начало в 20:30
    Боруссия М
    Нюрнберг
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 21:30
    Кан
    Тулуза
    0
    0
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    начало в 22:30
    Болонья
    Милан
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    начало в 22:30
    Герта
    Аугсбург
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    начало в 22:30
    Вольфсбург
    Штутгарт
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    начало в 22:30
    Фортуна
    Боруссия Д
    0
    0
    • Баскетбол18 декабря 2018 18:37Источник: БК «Химки»

    Георгиос Барцокас: С «Маккаби» должны сыграть намного лучше, чем в двух последних матчах

    Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас – о предстоящем матче регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби».

    – Мы должны сыграть намного лучше, чем в двух последних матчах, особенно в жаркой атмосфере на арене «Маккаби». В данный момент «Маккаби» играет лучше. Они немного изменили свой стиль, немного замедлили темп, стали контролировать матчи и наладили игру в атаке. Так или иначе, матч длится сорок минут, и мы должны следовать своему игровому плану, – приводит слова Барцокаса официальный сайт «Химок».

    Напомним, матч «Маккаби – «Химки» состоится завтра, 19 декабря и начнется в 22:05 по московскому времени.

    #евролига#бк химки#бк маккаби#барцокас георгиос
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта