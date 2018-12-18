Георгиос Барцокас: С «Маккаби» должны сыграть намного лучше, чем в двух последних матчах

Баскетбол 18 декабря 2018 18:37 Источник: БК «Химки»

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас – о предстоящем матче регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби».

– Мы должны сыграть намного лучше, чем в двух последних матчах, особенно в жаркой атмосфере на арене «Маккаби». В данный момент «Маккаби» играет лучше. Они немного изменили свой стиль, немного замедлили темп, стали контролировать матчи и наладили игру в атаке. Так или иначе, матч длится сорок минут, и мы должны следовать своему игровому плану, – приводит слова Барцокаса официальный сайт «Химок».

Напомним, матч «Маккаби – «Химки» состоится завтра, 19 декабря и начнется в 22:05 по московскому времени.