Чарльз Дженкинс: Игра с «Маккаби» – это хорошая возможность одержать еще одну победу в Евролиге

Баскетбол 18 декабря 2018 18:41

Защитник «Химок» Чарльз Дженкинс – о предстоящем матче регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби».

– Еще один тяжелый матч Евролиги. Две команды, находящиеся в нижней части турнирной таблицы, будут бороться, чтобы остаться в гонке за плей-офф.

«Маккаби» всегда был индивидуально талантливой командой, в их составе всегда были игроки, которые умели забивать, и сейчас у них есть Скотти Уилбекин, Тарик Блэк, Джонни О'Брайант, а также другие игроки, которые способны набрать очки.

Нас ждет очередная игра в непростой обстановке, однако это хорошая возможность сделать шаг вперед и одержать еще одну победу в Евролиге, – приводит слова Дженкинса официальный сайт «Химок».

Напомним, матч «Маккаби – «Химки» состоится завтра, 19 декабря и начнется в 22:05 по московскому времени.