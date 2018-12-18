Чарльз Дженкинс: Игра с «Маккаби» – это хорошая возможность одержать еще одну победу в Евролиге - Советский спорт
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    • Баскетбол18 декабря 2018 18:41

    Чарльз Дженкинс: Игра с «Маккаби» – это хорошая возможность одержать еще одну победу в Евролиге

    Защитник «Химок» Чарльз Дженкинс – о предстоящем матче регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби».

    – Еще один тяжелый матч Евролиги. Две команды, находящиеся в нижней части турнирной таблицы, будут бороться, чтобы остаться в гонке за плей-офф.

    «Маккаби» всегда был индивидуально талантливой командой, в их составе всегда были игроки, которые умели забивать, и сейчас у них есть Скотти Уилбекин, Тарик Блэк, Джонни О'Брайант, а также другие игроки, которые способны набрать очки.

    Нас ждет очередная игра в непростой обстановке, однако это хорошая возможность сделать шаг вперед и одержать еще одну победу в Евролиге, – приводит слова Дженкинса официальный сайт «Химок».

    Напомним, матч «Маккаби – «Химки» состоится завтра, 19 декабря и начнется в 22:05 по московскому времени.

    #евролига#бк химки#бк маккаби#дженкинс чарльз
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