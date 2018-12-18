«Нижний Новгород» обыграл «Анвил» и вышел на второе место в группе Лиги чемпионов - Советский спорт
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    • Баскетбол18 декабря 2018 20:56Источник: «Советский спорт»

    «Нижний Новгород» обыграл «Анвил» и вышел на второе место в группе Лиги чемпионов

    В матче регулярного чемпионата Лиги чемпионов «Нижний Новгород» на домашней площадке обыграл польский «Анвил» со счетом 86:62 (26:13, 20:17, 20:18, 20:14).

    В составе победителей самыми результативными стали Кристофер Черапович (15 очков), Артем Комолов (14) и Евгений Бабурин (14), а у гостей больше всех набрал Матеус Кострежски (11).

    «Нижний Новгород» одержал пятую победу в Лиге Чемпионов и с 15 очками поднялся на второе место в группе А, а «Анвил» расположился на пятой строчке, имея в активе 13 очков.

    В следующем матче турнира «НН» 9 января на выезде сыграет с испанской «Мурсией», а поляки днем ранее примут «Эйр Авеллино».

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