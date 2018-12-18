Димитрис Итудис: Результат мог быть иным, но «Фенербахче» был лучше в решающие мгновения - Советский спорт
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    • Баскетбол18 декабря 2018 23:30Источник: БК ЦСКА

    Димитрис Итудис: Результат мог быть иным, но «Фенербахче» был лучше в решающие мгновения

    Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис – о поражении от «Фенербахче» (75:79) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

    – Поздравляю «Фенербахче». Очевидно, что получился интересный матч. Каждая из команд доминировала в одной половине – мы в первой, соперники во второй.

    В третьей четверти мы долго не могли набрать очки, они играли старательнее, превзошли нас на подборе. При этом мы смогли найти правильные сочетания, использовали неравноценные размены и вернулись в игру. В четвертой четверти повели с разницей в семь очков, но не смогли создать больший задел.

    Результат мог быть иным, но «Фенербахче» был лучше в решающие мгновения и заслуживает поздравлений, – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

    #евролига#бк цска#бк фенербахче#итудис димитрис
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