Димитрис Итудис: Результат мог быть иным, но «Фенербахче» был лучше в решающие мгновения

Баскетбол 18 декабря 2018 23:30 Источник: БК ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис – о поражении от «Фенербахче» (75:79) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

– Поздравляю «Фенербахче». Очевидно, что получился интересный матч. Каждая из команд доминировала в одной половине – мы в первой, соперники во второй.

В третьей четверти мы долго не могли набрать очки, они играли старательнее, превзошли нас на подборе. При этом мы смогли найти правильные сочетания, использовали неравноценные размены и вернулись в игру. В четвертой четверти повели с разницей в семь очков, но не смогли создать больший задел.

Результат мог быть иным, но «Фенербахче» был лучше в решающие мгновения и заслуживает поздравлений, – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.