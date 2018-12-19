Андрей Кириленко: Мечтаю о том, чтобы построить базу для сборных России - Советский спорт
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Баскетбол19 декабря 2018 12:59Источник: «Известия»Автор: Спирин Дмитрий

Андрей Кириленко: Мечтаю о том, чтобы построить базу для сборных России

Президент РФБ Андрей Кириленко поделился планами о строительстве базы для сборных России по баскетболу.

«Я действительно мечтаю о том, чтобы построить базу для наших сборных. Не знаю, сможем прийти к этому или нет, но работа ведется.

Понимаю, что стройка или реконструкция какого-то здания потребует больших финансовых ресурсов, которых пока нет у РФБ, но в идеале сборная должна получить свой дом. Там бы собирались все команды — начиная от национальных и заканчивая кадетскими. У этого места будет своя культура, свой дух, который позволит поддерживать традиции. У молодого парня или девочки перед глазами будет пример, какой путь они могут пройти, если будут усиленно тренироваться», – сказал Кириленко в интервью «Известиям».

#кириленко андрей#РФБ
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