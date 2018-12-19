Андрей Кириленко: Швед - мой любимый игрок. хочу увидеть его на Матче звезд Единой лиги

Баскетбол 19 декабря 2018 18:29

Президент РФБ Андрей Кириленко поделился мнением о баскетболисте сборной России и «Химок» Алексее Шведе.

«Леша — мой любимый игрок. Я всегда говорил это. Мне удалось и поиграть с ним в одной команде в НБА, и увидеть, как он делает свои первые шаги в баскетболе, когда его впервые вызвали в сборную. Ему всего 30 лет — ещё играть и играть.

Могу сказать, что за последние два года он очень сильно изменился, стал намного серьёзнее относиться к своему здоровью. Желаю ему, чтобы он как можно скорее восстановился от травмы, и очень хочу увидеть его на Матче звёзд Единой лиги. Я уже купил билеты в первый ряд», — цитируют Кириленко «Известия».