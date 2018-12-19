Владимир Драгичевич: После того, как обыграли «Химки», важно было не расслабиться и действовать в том же ключе - Советский спорт
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    • Баскетбол19 декабря 2018 18:43Источник: БК «Нижний Новгород»

    Владимир Драгичевич: После того, как обыграли «Химки», важно было не расслабиться и действовать в том же ключе

    Форвард «Нижнего Новгорода» Владимир Драгичевич – о победе над польским «Анвилом» в матче регулярного чемпионата Лиги чемпионов.

    – Очень важная победа для нас! После того, как мы обыграли «Химки», важно было не расслабиться и действовать в том же ключе. В матче против «Анвила» мы сумели сделать практически все, о чем договаривались в раздевалке.

    Сейчас главное не терять этот настрой, работать и побеждать, чтобы не допустить повторения сценария матча против «Автодора». То, что случилось в той игре, подействовало, как холодный душ, и сделало нас еще сильнее и сплоченнее.

    В команде отличная атмосфера, мы приходим на тренировки с улыбками, отлично взаимодействуем с тренерским штабом и, думаю, способны бороться против любого соперника.

    #лига чемпионов фиба#бк нижний новгород
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