Владимир Драгичевич: После того, как обыграли «Химки», важно было не расслабиться и действовать в том же ключе

Баскетбол 19 декабря 2018 18:43 Источник: БК «Нижний Новгород»

Форвард «Нижнего Новгорода» Владимир Драгичевич – о победе над польским «Анвилом» в матче регулярного чемпионата Лиги чемпионов.

– Очень важная победа для нас! После того, как мы обыграли «Химки», важно было не расслабиться и действовать в том же ключе. В матче против «Анвила» мы сумели сделать практически все, о чем договаривались в раздевалке.

Сейчас главное не терять этот настрой, работать и побеждать, чтобы не допустить повторения сценария матча против «Автодора». То, что случилось в той игре, подействовало, как холодный душ, и сделало нас еще сильнее и сплоченнее.

В команде отличная атмосфера, мы приходим на тренировки с улыбками, отлично взаимодействуем с тренерским штабом и, думаю, способны бороться против любого соперника.