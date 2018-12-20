«Химки» потерпели третье поражение кряду в Евролиге, уступив «Маккаби»

Баскетбол 20 декабря 2018 00:03 Источник: «Советский спорт»

В матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» на выезде уступили израильскому «Маккаби» со счетом 63:79 (18:16, 13:19, 11:26, 21:18).

В составе победителей самым результативным стал Кендрик Рей, в его активе 17 очков, а у гостей больше всех набрал Джордан Микки – 15 очков.

«Химки» потерпели третье поражение кряду в Евролиге и занимают 14-е место в турнирной таблице, а «Маккаби» расположился строчкой выше, одержав четветую победу в турнире.

В следующем матче турнира подопечные Георгиоса Барцокаса 21 декабря примут «Дарюшшафаку», а команда из Израиля в тот же день на выезде сыграет с «Жальгирисом».