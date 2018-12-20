«Химки» потерпели третье поражение кряду в Евролиге, уступив «Маккаби» - Советский спорт
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    • Баскетбол20 декабря 2018 00:03Источник: «Советский спорт»

    «Химки» потерпели третье поражение кряду в Евролиге, уступив «Маккаби»

    В матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» на выезде уступили израильскому «Маккаби» со счетом 63:79 (18:16, 13:19, 11:26, 21:18).

    В составе победителей самым результативным стал Кендрик Рей, в его активе 17 очков, а у гостей больше всех набрал Джордан Микки – 15 очков.

    «Химки» потерпели третье поражение кряду в Евролиге и занимают 14-е место в турнирной таблице, а «Маккаби» расположился строчкой выше, одержав четветую победу в турнире.

    В следующем матче турнира подопечные Георгиоса Барцокаса 21 декабря примут «Дарюшшафаку», а команда из Израиля в тот же день на выезде сыграет с «Жальгирисом».

    #евролига#бк химки#бк маккаби
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