Георгиос Барцокас: «Маккаби» получил уверенность из-за наших ошибок

Баскетбол 20 декабря 2018 12:40 Источник: БК «Химки» Автор: Липкин Антон

«Химки» проиграли в Тель-Авиве.

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал поражение от «Маккаби» (63:79) в 13-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«В первой половине мы сыграли более или менее нормально, – приводит слова Барцокаса официальный сайт «Химок». – Единственная проблема, с которой мы столкнулись, это низкий процент трехочковых бросков, всего 1 из 13. Также мы дали сопернику возможность разыграть девять дополнительных атак после подборов в нападении, но даже при этом игра была равной.

Во второй половине должны были сыграть намного лучше. Мы принимали поспешные решения, совершали неподготовленные броски, допускали потери и порой отдавали лишние передачи. Не могу сказать, что мы проявили какой-то эгоизм, однако могли активнее играть в пас и сделать больше передач.

Вследствие этих ошибок «Маккаби» получил уверенность, стал лучше играть в транзитном нападении и выиграл матч, вполне заслуженно. На арене «Маккаби» сложно победить, однако мы должны были действовать гораздо лучше, даже если бы были все вместе, со Шведом и Гиллом. Через два дня у нас домашний матч с «Дарушафакой». Постараемся проанализировать свои ошибки и улучшить игру».

Напомним, самым результативным в составе «Химок» стал форвард Джордан Мики, набравший 15 очков.

Теперь у «Маккаби» и «Химок» по четыре победы и девять поражений. Команды занимают 13-е и 14-е места в турнирной таблице.