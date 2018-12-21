Дэниэл Хэкетт: Думаю, сегодня ЦСКА реабилитировался за проигрыш в Стамбуле - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    окончен
    Сибирь
    Амур
    4
    3
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    окончен
    Барыс
    Локомотив
    1
    2
  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 18:00
    Бахрейн
    Таджикистан
    0
    0
  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 18:00
    Иордания
    Киргизия
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    окончен
    СКА
    Динамо Р
    2
    3
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    окончен
    Спартак
    Салават Юлаев
    2
    1
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    окончен
    Йокерит
    ЦСКА
    4
    1
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    окончен
    Динамо Мн
    Слован
    2
    1
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    окончен
    Авангард
    Северсталь
    7
    3
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    окончен
    Витязь
    ХК Сочи
    3
    2
  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Звезда
    Дизель
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Ак Барс
    Трактор
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Нефтехимик
    Металлург Мг
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Торпедо
    Автомобилист
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 21:30
    Жирона
    Хетафе
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 22:30
    Боруссия Д
    Боруссия М
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 23:00
    Реал Сосьедад
    Алавес
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 23:00
    Вулверхэмптон
    Ливерпуль
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Вильярреал
    Реал Мадрид
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Бордо
    Амьен
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Лилль
    Тулуза
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Монако
    Генгам
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Монпелье
    Лион
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    ПСЖ
    Нант
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Реймс
    Кан
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Ренн
    Ним
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Сент-Этьен
    Дижон
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Страсбург
    Ницца
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Барселона
    Сельта
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Атлетико М
    Эспаньол
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Атлетик Б
    Вальядолид
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Валенсия
    Уэска
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Райо Вальекано
    Леванте
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Анже
    Марсель
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Бетис
    Эйбар
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Леганес
    Севилья
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 10:00
    Амур
    Динамо М
    0
    0
    • Баскетбол21 декабря 2018 00:19Источник: ТАСС

    Дэниэл Хэкетт: Думаю, сегодня ЦСКА реабилитировался за проигрыш в Стамбуле

    Защитник ЦСКА Дэниэл Хэкетт прокомментировал победу команды в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги против «Анадолу Эфес» (102:84).

    - Не бывает легких игр, всегда требуются усилия от каждого члена команды. Я думаю, сегодня мы реабилитировались за проигрыш в Стамбуле, мы проделали феноменальную работу, отлично действовали на подборах у чужого щита, и это позволило нам иметь преимущество во владении мячом. Во второй половине мы сумели уйти в отрыв и в итоге остановили отличную команду, которая находится на высокой позиции. Мы должны продолжать в том же духе, - приводит слова Хэкетта ТАСС.

    Добавим, что ЦСКА одержал 11-ю победу в 14 матчах и в следующей встрече на выезде сыграет против «Панатинаикоса».

    #бк цска#бк анадолу эфес#евролига#хэкетт дэниэл
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта