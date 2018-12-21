Дэниэл Хэкетт: Думаю, сегодня ЦСКА реабилитировался за проигрыш в Стамбуле

Баскетбол 21 декабря 2018 00:19 Источник: ТАСС

Защитник ЦСКА Дэниэл Хэкетт прокомментировал победу команды в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги против «Анадолу Эфес» (102:84).

- Не бывает легких игр, всегда требуются усилия от каждого члена команды. Я думаю, сегодня мы реабилитировались за проигрыш в Стамбуле, мы проделали феноменальную работу, отлично действовали на подборах у чужого щита, и это позволило нам иметь преимущество во владении мячом. Во второй половине мы сумели уйти в отрыв и в итоге остановили отличную команду, которая находится на высокой позиции. Мы должны продолжать в том же духе, - приводит слова Хэкетта ТАСС.

Добавим, что ЦСКА одержал 11-ю победу в 14 матчах и в следующей встрече на выезде сыграет против «Панатинаикоса».