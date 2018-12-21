Георгиос Барцокас: Матч с «Дарушафакой» из тех, в которых мы обязаны побеждать

Баскетбол 21 декабря 2018 14:24 Источник: БК «Химки» Автор: Липкин Антон

«Химки» примут «Дарушафаку» в Евролиге.

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал предстоящий матч с «Дарушафакой» в 14-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Мы провели бессонную ночь, после которой была 13-часовая поездка из Тель-Авива в Москву, учитывая задержку рейса, – приводит слова Барцокаса официальный сайт клуба. – Нужно преодолеть последствия этого изматывающего перелета.

Матч из разряда тех, в которых мы обязаны побеждать, если хотим быть успешными в Евролиге и получить шансы на плей-офф. Главным образом, к этой тяжелой игре нужно быть готовыми физически и психологически».

Напомним, матч «Химки» – «Дарушафака» пройдет 21 декабря. Начало – 20:00 (мск).