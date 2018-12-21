«Химки» прервали безвыигрышную серию в Евролиге, обыграв «Дарушафаку»

Баскетбол 21 декабря 2018 21:54 Источник: «Советский спорт»

В матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» на домашней площадке обыграли турецкую «Дарушафаку» со счетом 85:84 (30:18, 15:25, 24:14, 16:27).

В составе победителей встречи самыми результативными стали Демаркис Бост (19 очков), Андрей Зубков (15) и Джордан Микки (15), а у гостей больше всех набрали Мичил Эрик (13) и Тони Дуглас (12).

«Химки» прервали безвыигрышную серию в Евролиге из трех игр и поднялись на 12-е место в турнирной таблице, а «Дарушафака» расположилась на 16-й строчке, потерпев 12-е поражение кряду.

В следующем матче турнира подопечные Георгиоса Барцокаса 27 декабря примут «Басконию», а команда из Турции в тот же день встретится с «Олимпиакосом».