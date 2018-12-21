Георгиос Барцокас: «Химки» обязаны были побеждать «Дарушафаку»

Баскетбол 21 декабря 2018 22:59 Источник: БК «Химки»

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас подвел итоги матче регулярного чемпионата Евролиги против «Дарушафаки» (85:84).

- Победа всегда важна, однако сегодня мы не можем улыбаться и быть довольными, так как сделали все возможное, чтобы проиграть. После того, как мы потеряли Шведа и Гилла, на команду обрушилось давление. Когда Алексей и Энтони были в строю, мы одержали три победы подряд, включая «Жальгирис» на выезде. После этого Швед и Гилл травмировались, а расписание таково, что нам пришлось провести три выездные игры подряд.

Сегодня снова было много давления, потому что мы обязаны были побеждать «Дарушафаку». Я понимаю, когда давление испытывают игроки, но мне непонятно, как мы, ведя «+10» за две минуты до конца матча, сделали все, чтобы проиграть. Конечно, в баскетболе случается всякое, но на таком уровне это неприемлемо.

Мы должны успокоиться, сесть, проанализировать то, что случилось, и улучшить свою игру. Иногда нужна не просто победа, а нечто большее. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, мы одержали очень важную победу перед матчем с «Басконией». Постараемся улучшить свою игру, - приводит слова Барцокаса пресс-служба «Химок».

Добавим, что Химки» после этой победы поднялись на 12-е место в турнирной таблице чемпионата. В следующем матче подопечные Георгиоса Барцокаса на своей площадке примут «Басконию».3