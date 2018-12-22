Андрей Зубков: Начали волноваться, это и привело к такой нервной концовке

Баскетбол 22 декабря 2018 00:09 Источник: «Р-Спорт»

Форвард «Химок» Андрей Зубков – о победе над «Дарушафакой» (85:84) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

– Нам было важно победить. Первую половину матча мы играли хорошо, в третьей четверти немного расслабились. Но в четвертой четверти начали дожимать соперника.

Оставалось две минуты до конца матча. Может, мы расслабились, может, мы устали, но мы начали терять мячи, не выполнять установку тренера. Видимо, начали волноваться. Это и привело к такой нервной концовке. Самое главное, мы победили, – приводит слова Зубкова «Р-Спорт».