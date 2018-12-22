Карасев уволен с поста главного тренера «Зенита»

Баскетбол 22 декабря 2018 15:24 Источник: БК «Зенит» Автор: Спирин Дмитрий

Петербургский «Зенит» уволил главного тренера команды Василия Карасева.

Имя нового тренера команды объявят в ближайшее время, сообщает пресс-служба клуба.

Василий Карасев покидает «Зенит»



«Зенит» благодарит Василия Карасева за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей тренерской деятельности. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время. pic.twitter.com/cX0xd6lzJW — БК «Зенит» (@zenitbasket) 22 декабря 2018 г.

В девяти матчах регулярного первенства Единой лиги ВТБ «Зенит» одержал пять побед и потерпел четыре поражения. Команда занимает шестое место в турнирной таблице.

Сергей Карасев в качестве игрока является двукратным серебряным медалистом чемпионатов мира (1994, 1998).

В 2013 году он тренировал мужскую сборную России.