«Оклахома» в гостях обыграла «Юту», «Вашингтон» в овертайме оказался сильнее «Финикса»

Баскетбол 23 декабря 2018 07:50 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В НБА состоялись матч регулярного чемпионата.

«Юта Джаз» дома играла с «Оклахома-Сити Тандер». Матч закончился победой гостей с минимальным счетом 107:106.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Оклаомы-Сити» Пол Джордж, который набрал 43 очка, совершил 14 подборов, шесть передач, 5 перехватов и 1 блокшот. У «Юты» больше всех набрали Донован Митчелл и Руди Гобер – 20 очков.

В другом матче дня «Вашингтон Уизардс» дома обыграл «Финикс Санс». Матч закончился в овертайме победой хозяев – 149:146.

Главным героем встречи стал защитник хозяев Брэдли Бил, который оформил трипл-дабл из 40 очков, 15 передач и 11 подборов. Дабл-дабл в активе центрового Томаса Брайанта (31 очко, 13 подборов).