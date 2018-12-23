«Оклахома» в гостях обыграла «Юту», «Вашингтон» в овертайме оказался сильнее «Финикса» - Советский спорт
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    • Баскетбол23 декабря 2018 07:50Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    «Оклахома» в гостях обыграла «Юту», «Вашингтон» в овертайме оказался сильнее «Финикса»

    В НБА состоялись матч регулярного чемпионата.

    «Юта Джаз» дома играла с «Оклахома-Сити Тандер». Матч закончился победой гостей с минимальным счетом 107:106.

    Самым результативным игроком матча стал форвард «Оклаомы-Сити» Пол Джордж, который набрал 43 очка, совершил 14 подборов, шесть передач, 5 перехватов и 1 блокшот. У «Юты» больше всех набрали Донован Митчелл и Руди Гобер – 20 очков.

    В другом матче дня «Вашингтон Уизардс» дома обыграл «Финикс Санс». Матч закончился в овертайме победой хозяев – 149:146.

    Главным героем встречи стал защитник хозяев Брэдли Бил, который оформил трипл-дабл из 40 очков, 15 передач и 11 подборов. Дабл-дабл в активе центрового Томаса Брайанта (31 очко, 13 подборов).

    #бк юта джаз#бк оклахома-сити тандер#бк вашингтон уизардз#бк финикс санс#нба
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