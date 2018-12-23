Димитрис Итудис: Доволен тем, как мы конструируем ЦСКА - Советский спорт
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    • Баскетбол23 декабря 2018 18:16Источник: «Российская газета»Автор: Спирин Дмитрий

    Димитрис Итудис: Доволен тем, как мы конструируем ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о развитии команды.

    - Я доволен тем, как мы конструируем команду вместе с президентом клуба Андреем Ватутиным и моими ассистентами. Мы хотели одновременно улучшить "химию" и освежить команду. Если вы обратили внимание, этот процесс происходит на протяжении всех последних четырех лет. Менять состав, но при этом продолжать выигрывать - это не так-то просто. Обычно это занимает время, и даже в НБА люди говорят: "Мы будет освежать команду, но это займет 5-6 лет, в течение которых не ждите от нас титулов".

    Миша Кулагин - живой пример того, как он растет вместе с командой. Кори Хиггинс - то же самое. Он же не приходил к нам большой звездой, но он развивается. Сейчас у нас есть Боломбой, Ухов - ребята, которые прямо сейчас проникаются философией ЦСКА. Процесс обновления непростой, он требует времени и терпения. В том числе и от болельщиков, - цитирует Итудиса "Российская газета".

    ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице регулярного сезона Евролиги.

    #бк цска#итудис димитрис#евролига
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