Димитрис Итудис: Доволен тем, как мы конструируем ЦСКА

Баскетбол 23 декабря 2018 18:16 Источник: «Российская газета» Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о развитии команды.

- Я доволен тем, как мы конструируем команду вместе с президентом клуба Андреем Ватутиным и моими ассистентами. Мы хотели одновременно улучшить "химию" и освежить команду. Если вы обратили внимание, этот процесс происходит на протяжении всех последних четырех лет. Менять состав, но при этом продолжать выигрывать - это не так-то просто. Обычно это занимает время, и даже в НБА люди говорят: "Мы будет освежать команду, но это займет 5-6 лет, в течение которых не ждите от нас титулов".

Миша Кулагин - живой пример того, как он растет вместе с командой. Кори Хиггинс - то же самое. Он же не приходил к нам большой звездой, но он развивается. Сейчас у нас есть Боломбой, Ухов - ребята, которые прямо сейчас проникаются философией ЦСКА. Процесс обновления непростой, он требует времени и терпения. В том числе и от болельщиков, - цитирует Итудиса "Российская газета".

ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице регулярного сезона Евролиги.