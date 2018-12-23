Николайс Мазурс: Обидно, что в первом овертайме упустили преимущество в семь очков

Баскетбол 23 декабря 2018 22:54 Источник: Единая лига ВТБ

Главный тренер «Пармы» Николайс Мазурс – о поражении от «Нижнего Новгорода» (98:100 ОТ) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

– Сегодня обе команды показали хороший баскетбол, отлично сражались, цепко играли в защите. Думаю, такие матчи должны очень нравиться болельщикам.

К сожалению, во втором овертайме мы не доработали. Очень обидно, что в первой пятиминутке упустили преимущество в семь очков, сделав несколько глупых ошибок. Это уже не первая игра, в которой несколько ошибок в концовке и неграмотное использование ситуаций нас сильно подводят.

В те моменты, когда мы упускали свой гандикап, на 80% это были ошибки в передачах. Не могли сделать базовые вещи: выбросить мяч из-аута, отдать пас на край и так далее

Но я не могу упрекать ребят, они старались изо всех сил. Будем готовиться к следующим играм, – приводит слова Мазурса официальный сайт Единой лиги ВТБ.