«Химки» переиграли «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетбол 24 декабря 2018 22:12 Источник: «Советский спорт»

Баскетболисты «Химок» переиграли санкт-петербургский «Зенит» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 90:67 (30:15, 17:21, 23:8, 20:23).

Самыми результативными игроками матча в составе «Химок» стали Тони Крокер и Джорждан Микки, набравшие по 20 очков. У «Зенита» 16 баллов на счету Джалена Рейнольдса.

Добавим, что «Химки» одержали 10 победу в 11 встречах чемпионата и расположились на первой строчке в турнирной таблице. «Зенит», потерпев пятое поражение в десяти играх, занимает восьмое место.

В следующем матче «Химки» на выезде сыграют против ЦСКА, а «Зенит» на своей площадке примет «Нижний Новгород».