Жоан Пласа: «Химки» были лучше и полностью заслужили эту победу

Баскетбол 24 декабря 2018 22:52 Источник: БК «Химки»

Главный тренер баскетбольного клуба «Зенит» Жоан Пласа прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Химками» (67:90).

- Сложно что-то кардинально изменить, когда ты в команде всего два дня и провел две тренировки. Можно сказать, что у нас много травмированных, так как из-за повреждений отсутствуют несколько игроков, и мы испытываем большие проблемы. Однако знающие меня журналисты понимают, что я никогда не ищу оправданий. На сегодняшний день положение таково, что «Химки» лучше нас, и эту победу они полностью заслужили, с чем я их поздравляю.

Они лучше играли на подборе и атаковали из-за дуги с хорошим процентом. Нам не удалось остановить их трехочковые даже после разговора в раздевалке, когда мы отметили, что это одно из главных преимуществ «Химок». Также мы допустили несколько серьезных ошибок, которые в конечном итоге не позволили обыграть соперника.

Нам нужно сделать выводы из таких матчей, все же «Химки» – команда Евролиги, которая показала, что даже несмотря на травмы, они играют в такой же физический и умный баскетбол. У нас есть неделя на подготовку к следующему матчу, и даже если нам не удастся вернуть в строй травмированных игроков, я надеюсь, что мы сможем показать другое лицо, - приводит слова специалиста пресс-служба «Химок».

Напомним, что команда из Санкт-Петербурга проводила первый матч под руководством Жоана Пласы.