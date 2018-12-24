Сергей Карасев: Я спокойно отнесся к уходу отца из «Зенита», всякое может случиться

Баскетбол 24 декабря 2018 23:46 Источник: «РИА Новости»

Форвард «Зенита» Сергей Карасев рассказал, что спокойно отнесся к уходу своего отца Василия Карасева с поста главного тренера команды.

- Понятно, что Василий Карасев - мой отец, но, прежде всего, это мой тренер. И тут не играет роли, Пласа это, Блатт или Карасев - ко всем надо одинаково относиться. Так что я спокойно отнесся к уходу отца, всякое может случиться. Я ему удачи пожелал, он мне удачи пожелал, надо работать дальше. Пока не знаю, планирует ли он отдохнуть сейчас или сразу готов работать.

Всего три тренировки было с Пласой, трудно было что-то наиграть, пока притираемся друг к другу. Энергии было много в матче с «Химками», а то, что недопонимание случалось, это нормально. Надо просто забивать свои мячи, с таким процентом невозможно выиграть, - приводит слова Карасева РИА «Новости».

Напомним, что в понедельник «Зенит» в первой игре под руководством испанского специалиста Жоана Пласы уступил «Химкам» со четом 67:90 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.