Дабл-дабл Адетокумбо помог «Милуоки» обыграть «Никс»

Баскетбол 25 декабря 2018 22:42 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» на выезде обыграл «Нью-Йорк Никс» со счетом 109:95 (22:24, 26:22, 36:22, 25:27).

Самым результативным в составе победителей встречи стал Яннис Адетокумбо, в его активе дабл-дабл из 30 очков и 14 подборов. У хозяев паркета больше всех набрал Кевин Нокс – 21 очко.

«Милуоки» одержал четвертую победу в последних пяти играх и занимает второе место в Восточной конференции, а «Нью-Йорк» в ней же расположился на 14-й строчке, потерпев четвертое поражение кряду и 26-е – в сезоне.