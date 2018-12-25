Дабл-дабл Адетокумбо помог «Милуоки» обыграть «Никс» - Советский спорт
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Баскетбол25 декабря 2018 22:42Источник: «Советский спорт»

Дабл-дабл Адетокумбо помог «Милуоки» обыграть «Никс»

В матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» на выезде обыграл «Нью-Йорк Никс» со счетом 109:95 (22:24, 26:22, 36:22, 25:27).

Самым результативным в составе победителей встречи стал Яннис Адетокумбо, в его активе дабл-дабл из 30 очков и 14 подборов. У хозяев паркета больше всех набрал Кевин Нокс – 21 очко.

«Милуоки» одержал четвертую победу в последних пяти играх и занимает второе место в Восточной конференции, а «Нью-Йорк» в ней же расположился на 14-й строчке, потерпев четвертое поражение кряду и 26-е – в сезоне.

#нба#бк милуоки бакс#бк нью-йорк никс
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