Энтони Гилл: Думаю, что через неделю мне разрешат вернуться в общую группу

Баскетбол 26 декабря 2018 18:09 Источник: «Известия»

Форвард «Химок» Энтони Гилл, получивший травму спины, рассказал о своем восстановлении.

– Как долго ждать вашего возвращения на паркет?

– Врачи клуба качественно делают свою работу, и я чувствую себя намного лучше, – заявил Гилл в интервью «Известиям». – Но мне нужно еще какое-то время на восстановление. Думаю, что через неделю я пройду контрольный осмотр и мне разрешат вернуться в общую группу. За 20 дней я уже очень соскучился по баскетболу.

– Тяжело наблюдать за играми своего клуба с трибуны?

– Очень тяжело. Всегда хочу быть на площадке и помогать команде. Парни пытаются справиться без меня, и я очень рад, что нам удалось прервать неудачную серию в Евролиге и уверенно обыграть «Зенит» в Единой лиге. При этом могу сказать, что всегда нахожусь рядом с партнерами, поддерживаю их, присутствую на всех теоретических занятиях.