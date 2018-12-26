Энтони Гилл: Искренне полюбил Россию. Ваша страна стала для меня вторым домом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Баскетбол26 декабря 2018 18:14Источник: «Известия»

Энтони Гилл: Искренне полюбил Россию. Ваша страна стала для меня вторым домом

Форвард «Химок» Энтони Гилл – о любимых местах в России.

– Вы всегда с теплотой отзываетесь о России. У вас уже появились любимые места в нашей стране?
– Я люблю Химки, Москву, мне очень понравился Санкт-Петербург, – заявил Гилл в интервью «Известиям». – Во время Матча всех звезд Единой лиги у меня было время погулять по Петербургу, насладиться достопримечательностями, и это очень впечатляет. Очень красиво в Казани. В целом я искренне полюбил Россию. Ваша страна стала для меня вторым домом.

– Как вы еще проводите свободное время? Может быть, смотрите сериалы?
– Я не любитель сериалов. Иногда могу посмотреть «Губка Боб Квадратные Штаны». Это мой любимый мультфильм, который всегда поднимает настроение.

#единая лига втб#бк химки#гилл энтони
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта