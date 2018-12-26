Энтони Гилл: Искренне полюбил Россию. Ваша страна стала для меня вторым домом

Баскетбол 26 декабря 2018 18:14 Источник: «Известия»

Форвард «Химок» Энтони Гилл – о любимых местах в России.

– Вы всегда с теплотой отзываетесь о России. У вас уже появились любимые места в нашей стране?

– Я люблю Химки, Москву, мне очень понравился Санкт-Петербург, – заявил Гилл в интервью «Известиям». – Во время Матча всех звезд Единой лиги у меня было время погулять по Петербургу, насладиться достопримечательностями, и это очень впечатляет. Очень красиво в Казани. В целом я искренне полюбил Россию. Ваша страна стала для меня вторым домом.

– Как вы еще проводите свободное время? Может быть, смотрите сериалы?

– Я не любитель сериалов. Иногда могу посмотреть «Губка Боб Квадратные Штаны». Это мой любимый мультфильм, который всегда поднимает настроение.