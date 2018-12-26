Андрей Зубков: «Баскония» – хорошая команда, а испанский баскетбол известен своей агрессивностью - Советский спорт
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Баскетбол26 декабря 2018 20:52Источник: БК «Химки»

Андрей Зубков: «Баскония» – хорошая команда, а испанский баскетбол известен своей агрессивностью

Форвард «Химок» Андрей Зубков – о предстоящем матче регулярного чемпионата Евролиги с испанской «Басконией».

– На подготовку к этому матчу у нас было всего два дня. «Баскония» – хорошая команда, а испанский баскетбол известен своей агрессивностью, быстротой, многие команды имеют хороших центровых, «четвертых номеров» и снайперов.

Думаю, в игре против «Басконии» нам нужно приложить усилия на подборе и «закрыть» их трехочковые броски, – приводит слова Зубкова официальный сайт «Химок».

Напомним, матч «Химки» – «Баскония» состоится завтра, 27 декабря и начнется в 20:00 по московскому времени.

#евролига#бк химки#бк баскония#зубков андрей
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