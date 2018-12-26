Галь Мекель: Уже после двух-трех тренировок стало понятно, что Пласа суперпрофессионал - Советский спорт
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Баскетбол26 декабря 2018 22:54Источник: «Р-Спорт»

Галь Мекель: Уже после двух-трех тренировок стало понятно, что Пласа суперпрофессионал

Разыгрывающий «Зенита» Галь Мекель – о том, что принес в команду новый тренер Жоан Пласа.

– Пласа – очень организованный тренер. Он привнес больше стабильности. Его правила просты. Уже после двух-трех тренировок стало понятно, что это суперпрофессионал, который обращает внимание на мельчайшие детали.

Да и его резюме с большим количеством титулов впечатляет. Мы стараемся работать по его системе и становиться лучше и лучше.

Смена тренера – это всегда вызов. Очевидно, что такое происходит, когда вся команда играет не очень хорошо на протяжении какого-то времени. У нас были травмы и другие проблемы, но это не отменяет того, что мы не показывали того, что от нас ждут, – заявил Мекель в интервью «Р-Спорту».

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