Галь Мекель: Уже после двух-трех тренировок стало понятно, что Пласа суперпрофессионал

Баскетбол 26 декабря 2018 22:54 Источник: «Р-Спорт»

Разыгрывающий «Зенита» Галь Мекель – о том, что принес в команду новый тренер Жоан Пласа.

– Пласа – очень организованный тренер. Он привнес больше стабильности. Его правила просты. Уже после двух-трех тренировок стало понятно, что это суперпрофессионал, который обращает внимание на мельчайшие детали.

Да и его резюме с большим количеством титулов впечатляет. Мы стараемся работать по его системе и становиться лучше и лучше.

Смена тренера – это всегда вызов. Очевидно, что такое происходит, когда вся команда играет не очень хорошо на протяжении какого-то времени. У нас были травмы и другие проблемы, но это не отменяет того, что мы не показывали того, что от нас ждут, – заявил Мекель в интервью «Р-Спорту».