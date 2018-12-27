«Химки» проиграли «Басконии» в матче Евролиги

Баскетбол 27 декабря 2018 22:14 Источник: «Советский спорт»

В матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» на домашнем паркете уступили испанской «Басконии» – 77:84 (19:27, 17:16, 22:14, 19:28).

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев паркета Джордан Мики, в его активе 19 очков, его партнер по команде Стефан Маркович записал на свой счет 14 очков, а Чарлзь Дженкинс – 13.

У гостей больше всех набрали Шейвон Шилдс (15 очков), Йоханнес Фойгтманн (14) и Дарран Хиллиард (13)

«Химки» потерпели десятое поражение в Евролиге и занимают 12-е место в турнирной таблице, а «Баскония» расположилась на десятой строчке, одержав шестую победу.

В следующем матче турнира подопечные Георгиоса Барцокаса 3 января на выезде сыграют с «Гран-Канарией», а испанцы на следующий день встретятся с «Фенербахче».