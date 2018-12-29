ЦСКА уступил «Панатинаикосу», потерпев четвертое поражение в Евролиге - Советский спорт
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Баскетбол29 декабря 2018 00:09Источник: «Советский спорт»

ЦСКА уступил «Панатинаикосу», потерпев четвертое поражение в Евролиге

Баскетболисты ЦСКА проиграли «Панатинаикосу» в выездном матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча прошла в Афинах и завершилась со счетом 96:84 (19:26, 36:18, 17:18, 24:22) в пользу греческого клуба. Самым результативным игроком встречи стал форвард армейцев Уилл Клайберн, набравший 24 очка.

После этой встречи ЦСКА, потерпев четвертое поражение в чемпионате, расположился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата. «Панатинаикос», одержав седьмую победу, занимает 11-е место.

В следующем матче турнира ЦСКА в гостях сыграет против «Жальгириса», а «Панатинаикос» на выезде встретится с «Олимпиакосом».

#евролига#бк цска#бк панатинаикос
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