Димитрис Итудис: К сожалению для нас игра длится не три четверти, потому что мы выиграли все, кроме одной

Баскетбол 29 декабря 2018 01:23 Источник: БК ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение в выездном матче регулярного чемпионата Евролигии против «Панатинаикоса» (84:96).

- К сожалению для нас игра длится не три четверти – потому что мы выиграли все, кроме одной. Во второй соперники переподбирали нас, сыграли умнее, вынуждали делать потери и заслужили победу, - приводит слова Итудиса пресс-служба армейской команды.

Добавим, что после этой встречи ЦСКА, потерпев четвертое поражение в чемпионате, расположился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата. В следующем матче турнира армейцы в гостях сыграют против «Жальгириса».