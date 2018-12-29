Димитрис Итудис: К сожалению для нас игра длится не три четверти, потому что мы выиграли все, кроме одной - Советский спорт
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Баскетбол29 декабря 2018 01:23Источник: БК ЦСКА

Димитрис Итудис: К сожалению для нас игра длится не три четверти, потому что мы выиграли все, кроме одной

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение в выездном матче регулярного чемпионата Евролигии против «Панатинаикоса» (84:96).

- К сожалению для нас игра длится не три четверти – потому что мы выиграли все, кроме одной. Во второй соперники переподбирали нас, сыграли умнее, вынуждали делать потери и заслужили победу, - приводит слова Итудиса пресс-служба армейской команды.

Добавим, что после этой встречи ЦСКА, потерпев четвертое поражение в чемпионате, расположился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата. В следующем матче турнира армейцы в гостях сыграют против «Жальгириса».

#евролига#бк цска#итудис димитрис
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