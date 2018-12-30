Димитрис Итудис: После матча с "Панатинаикосом" сидели до 4 утра и смотрели запись игры

Баскетбол 30 декабря 2018 09:24 Источник: БК ЦСКА Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис в преддверии матча Лиги ВТБ с «Калевом» заявил, что после поражения от «Панатинаикоса» в Евролиге, команда сидела до 4 утра, разбирая игру.

«Нужно реабилитироваться за слабую игру в защите в Афинах, особенно в одной четверти. Потому что в первом периоде все работало именно так, как хотели. И в оставшихся двух четвертях, когда уступали, проявили старание. Но вторая четверть убила нас, особенно последние четыре минуты, когда они набрали 18 очков. Или первые шесть минут, и те же 18 очков. Как ни подели, нам было, что проанализировать. И сразу после матча сидели до 4 утра, смотрели запись и говорили с игроками. Нужно извлечь уроки.

Конечно, нам предстоит нелегкий матч, ведь наши соперники имели больше дней на подготовку, а у нас практически не было для этого времени. У нас есть обязательства и игровые качества, которые позволят повысить уровень и сыграть хорошо», – цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Армейцы занимают третью строчку в турнирной таблице Евролиги. В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с "Жальгирисом".