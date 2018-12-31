70 очков Огастина, Вучевича и Гордона помогли «Орландо» обыграть «Детройт» - Советский спорт
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Баскетбол31 декабря 2018 02:02Источник: «Советский спорт»

70 очков Огастина, Вучевича и Гордона помогли «Орландо» обыграть «Детройт»

В матче регулярного чемпионата НБА «Орландо» на домашней площадке обыграл «Детройт» со счетом 109:107 (31:21, 31:38, 23:24, 22:21).

У хозяев паркета больше всех набрали Ди Джей Огастин (26 очков), Никола Вучевич (22 очка, 11 подборов) и Аарон Гордон (22 очка, 10 подборов)

А у гостей самыми результативными стали Люк Кеннард (16 очков), Блэйк Гриффин (15 очков), Реджи Буллок (15 очков) и Андре Драммонд (14 очков, 15 подборов).

«Орландо» занимает девятое место в Восточной конференции, а «Детройт» в ней же расположился на восьмой строчке.

В следующем матче «Мэджик» 1 января на выезде сыграют с «Шарлотт», а «Пистонс» на следующий день встретятся с «Милуоки».

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