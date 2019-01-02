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Баскетбол02 января 2019 19:06Источник: БК «Химки»Автор: Липкин Антон

Шведу сняли гипс

Игроку «Химок» еще предстоят восстановительные процедуры.

Защитник «Химок» Алексей Швед продолжает восстановление после перелома мизинца, сообщает официальный сайт клуба.

30-летнему игроку сняли гипс, но пока о возвращении в состав речи не идет – ему еще предстоят медицинские и восстановительные процедуры.

Напомним, Швед получил травму 23 ноября в матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом» (84:83).

Также в ближайшей игре с «Гран-Канарией» «Химки» не смогут рассчитывать на форварда Энтони Гилла. 26-летний американец не играет с 6 декабря из-за проблем со спиной. При этом в конце недели он сможет приступить к тренировкам с командой.

Матч 16-го тура Евролиги «Гран-Канария» – «Химки» пройдет 3 января в Лас-Пальмасе. Начало – 23:30 (мск).

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