Георгиос Барцокас: «Гран-Канария» сменила тренера, сейчас она в порядке

Баскетбол 02 января 2019 19:22 Источник: БК «Химки» Автор: Липкин Антон

«Химки» проведут первый в 2019 году матч в Испании.

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал предстоящий матч 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Гран-Канарией» в Лас-Пальмасе.

«Нам предстоит встреча с командой, которая в данный момент показывает хорошую игру в Евролиге, – приводит слова Барцокаса официальный сайт клуба. – Не так давно они подписали нового разыгрывающего, а также сменили главного тренера, что сказалось на их выступлении в Евролиге. Сейчас они в порядке.

Атмосфера на домашней арене «Гран-Канарии» всегда очень жаркая, и нам предстоит провести хороший матч, чтобы добиться победы».

Напомним, в начале декабря новым главным тренером «Гран-Канарии» стал Виктор Гарсия, с которым команда победила в трех из пяти матчей.

После 15 туров «Химки», одержавшие пять побед, занимают 14-е место. У испанцев на одну победу больше и 12-е место.

Матч «Гран-Канария» – «Химки» пройдет 3 января в Лас-Пальмасе. Начало – 23:30 (мск).