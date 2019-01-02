УНИКС удержал победу над «Зенитом» в топ-16 Еврокубка - Советский спорт
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Баскетбол02 января 2019 21:48Источник: «Советский спорт»Автор: Липкин Антон

УНИКС удержал победу над «Зенитом» в топ-16 Еврокубка

Самым результативным стал Хенри, набравший 18 очков.

УНИКС выиграл у «Зенита» (68:67) в матче первого тура топ-16 Еврокубка в «Баскет-Холле» в Казани.

По ходу второй четверти «Зенит» вел с преимуществом в восемь очков (37:29), однако уже в начале третьей – хозяева вышли вперед. Первые минуты четвертой четверти вновь остались за гостями, но и в этот раз УНИКС смог отыграться и создать задел в пять очков. В концовке матча «Зениту» удалось только сократить отставание до минимума.

Самым результативным игроком стал американский разыгрывающий УНИКСа Пиеррия Хенри, набравший 18 очков. В составе «Зенита» дабл-дабл оформил центровой Джален Рейнольдс (17 очков + 17 подборов).

Во втором туре группы H 9 января УНИКС сыграет в гостях с «Андоррой», а «Зенит» примет «Цедевиту».

Еврокубок
Топ-16
Группа H
1-й тур

УНИКС (Россия) – «Зенит» (Россия) – 68:67 (18:18, 23:24, 12:12, 15:13)
УНИКС: Хенри (18), Эджим (11), Смит (9)
«Зенит»: Рейнольдс (17 очков + 17 подборов), Скрабб (14), Симонович (10).

#Кубок Европы#бк уникс#бк зенит#хенри пиеррия#рейнольдс джален
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