Георгиос Барцокас: «Химки» доминировали в матче с «Гран-Канарией», а это не так просто

Баскетбол 04 января 2019 10:10 Источник: БК «Химки» Автор: Липкин Антон

Подмосковный клуб одержал шестую победу в нынешнем розыгрыше Евролиги.

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас оценил игру команды в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Гран-Канарией» (99:70).

«После первой четверти, к которой мы подошли с неправильным настроем, мы исправили свою игру в защите, а в нападении проявили много созидания, – приводит слова грека официальный сайт клуба. – Именно защита дала нам нужный ритм, мы сыграли креативно и только в первой половине сделали 19 передач, а всего – 29, очень солидный показатель.

В целом, сыграли как команда, много двигали мяч и находили открытых игроков. Доминировали на площадке на протяжении трех четвертей, что не так просто в матче с «Гран-Канарией». Достаточно вспомнить, что соперник одержал две домашние победы над «Басконией» и «Жальгирисом». Важная победа для нас в первом матче второго круга Евролиги, особенно без Шведа и Гилла.

Хочу отдать должное игрокам, которые проделали отличную работу, а также поблагодарить руководство клуба, организовавшее этот выезд. Мы прибыли на Канарские острова на день раньше обычного и имели возможность восстановиться от тяжелого перелета из Москвы в Гран-Канарию. Лишний день мы как раз потратили на то, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам, особенно к погоде.

Мы должны продолжить в том же духе, несмотря на очень сложное расписание и травмированных игроков. Нам приходится в прямом смысле выживать без них и стараться одержать как можно больше побед».

Напомним, самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Химок» Ди Бост, набравший 20 очков.

«Химки» одержали шестую победу и занимают 13-е место в турнирной таблице.