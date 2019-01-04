Чарльз Дженкинс: Для «Химок» было важно начать год таким матчем с «Гран-Канарией»

Баскетбол 04 января 2019 10:15 Источник: БК «Химки» Автор: Липкин Антон

Подмосковный клуб победил в Испании в своем первом матче в 2019 году.

Защитник «Химок» Чарльз Дженкинс прокомментировал победу над «Гран-Канарией» (99:70) в 16-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Для нас важно было начать новый год подобным образом, – приводит слова 29-летнего американца официальный сайт клуба. – В Евролиге у нас было много неудачных матчей, поэтому для нас было важно выйти на площадку и сыграть так, как сегодня.

Думаю, мы сделали шаг в нужном направлении. Для нашей команды это особый выезд. С нами полетели болельщики, которые поддерживали нас. Хочу их за это особо поблагодарить».

Напомним, что Дженкинс стал вторым по результативности в этом матче, набрав 18 очков. Больше только у разыгрывающего «Химок» Ди Боста (20).