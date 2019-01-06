Димитрис Итудис: В целом мы сделали то, что и должны были

Баскетбол 06 января 2019 18:06 Источник: БК ЦСКА

Главный тренер армейцев Димитрис Итудис прокомментировал победу над ВЭФ в матче Единой лиги ВТБ (92:66).

- Поздравляю всех с наступающим Рождеством, сегодня канун праздника в России и многих других странах. Что касается матча, мы со старта играли очень серьезно, задали тон игре защитой. У нас были проблемы с потерями и подборами на нашем щите, будем над этим работать. В целом мы сделали то, что и должны были. Держали в голове предстоящую «двойную» неделю в Евролиге, дали отдохнуть некоторым игрокам, распределили время на паркете. Спасибо болельщикам – их было почти три тысячи, и их поддержка нам помогла. Миша Кулагин получил удар коленом в колено, почувствовал боль. Пока мы считаем, что ничего серьезного не случилось, сам Миша после игры заверил меня, что все нормально. Надеюсь увидеть его на завтрашней тренировке, - приводит слова специалиста пресс-служба ЦСКА.