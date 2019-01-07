Георгиос Барцокас: «Фенербахче», возможно, является самым сложным соперником в Евролиге - Советский спорт
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Баскетбол07 января 2019 16:41Источник: БК «Химки»

Георгиос Барцокас: «Фенербахче», возможно, является самым сложным соперником в Евролиге

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с турецким «Фенербахче».

- Нам предстоит встреча с командой, которая имеет длинную беспроигрышную серию. В данный момент они находятся в хорошей форме и, возможно, являются самым сложным соперником в Евролиге. В последнем матче мы продемонстрировали прогресс и сейчас должны показать тот же настрой, а также сыграть уверенно и как команда, все сорок минут. Мы должны биться, что очень важно против лучшей команды турнира, - цитирует Барцокаса пресс-служба «Химок».

Напомним, что встреча состоится завтра, 8 января, на «Арене Мытищи» и начнется в 20:00 по московскому времени.

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