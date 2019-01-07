Стефан Маркович: Матч с «Фенербахче» - большой вызов для «Химок»

Баскетбол 07 января 2019 17:45 Источник: БК «Химки»

Защитник «Химок» Стефан Маркович поделился ожиданиями от матча Евролиги с «Фенербахче».

- «Фенербахче» - одна из лучших команд Евролиги, которая играет на высочайшем уровне. Это означает, что и нам нужно максимально повысить свой уровень и соответствовать игре соперника. Мы должны играть не 15, 20 или 30 минут, а все 40, это очень важно в матчах с такими командами, особенно если хотим выиграть. Для нас это действительно большой вызов, - цитирует Марковича пресс-служба клуба.

Напомним, что встреча состоится завтра, 8 января, на «Арене Мытищи» и начнется в 20:00 по московскому времени.