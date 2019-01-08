Тони Крокер: «Химки» одержали две победы подряд и всем показали, на что способны - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Баскетбол08 января 2019 23:12Источник: БК «Химки»

Тони Крокер: «Химки» одержали две победы подряд и всем показали, на что способны

Форвард «Химок» Тони Крокер прокомментировал победу в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Фенербахче» (84:78).

- Сегодня мы проявили стойкость и смогли показать такой же баскетбол, как и в последних матчах. Наш план состоял в том, чтобы сыграть агрессивно, жестко и умно в нападении, и у нас это получилось. Во второй четверти мы изменили защитную тактику, сократили количество потерь, а также несколько раз остановили «Фенербахче» в защите, с чего и начался наш рывок.

Мы одержали две победы подряд и всем показали, на что способны. Главное, что мы выиграли в таком равном матче. Постараемся продолжить в том же духе, - приводит слова Барцокаса пресс-служба клуба.

Добавим, что после этой встречи «Химки», одержав седьмую победу, занимают 12-ю строчку в турнирной таблице. В следующем туре «Химки» 10 января сыграют на выезде против «Анадолу Эфес».

#евролига#бк химки#бк фенербахче#крокер тони
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта