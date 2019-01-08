Желько Обрадович: К сожалению, не смогли понять, как справиться с защитой «Химок»

Баскетбол 08 января 2019 23:45 Источник: «РИА Новости»

Главный тренер «Фенербахче» Желько Обрадович подвел итоги матча 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Химок» (78:84).

- Игра получилась ровно такой, какую мы и ожидали. Мы знали, что «Химки» отлично играют в защите, и нам надо было понять, как справиться с ней. К сожалению, эту задачу мы не решили. Мы были слишком медленны с мячом, и в концовке именно этот фактор стал ключевым, привел к поражению. В овертайме возможность выиграть есть у обеих команд, но удача больше улыбнулась «Химкам», - приводит слова Обрадовича РИА «Новости».

Добавим, что в следующем туре 10 января «Фенербахче» примет на своей площадке «Жальгирис».