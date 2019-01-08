Желько Обрадович: К сожалению, не смогли понять, как справиться с защитой «Химок» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Баскетбол08 января 2019 23:45Источник: «РИА Новости»

Желько Обрадович: К сожалению, не смогли понять, как справиться с защитой «Химок»

Главный тренер «Фенербахче» Желько Обрадович подвел итоги матча 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Химок» (78:84).

- Игра получилась ровно такой, какую мы и ожидали. Мы знали, что «Химки» отлично играют в защите, и нам надо было понять, как справиться с ней. К сожалению, эту задачу мы не решили. Мы были слишком медленны с мячом, и в концовке именно этот фактор стал ключевым, привел к поражению. В овертайме возможность выиграть есть у обеих команд, но удача больше улыбнулась «Химкам», - приводит слова Обрадовича РИА «Новости».

Добавим, что в следующем туре 10 января «Фенербахче» примет на своей площадке «Жальгирис».

#бк фенербахче#бк химки#обрадович желько#евролига
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта