Энтони Гилл: Это был лучший из возможных вариантов возвращения

Баскетбол 09 января 2019 00:00 Источник: «РИА Новости»

Форвард «Химок» Энтони Гилл прокомментировал победу в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Фенербахче» (84:78).

- Это был лучший из возможных вариантов возвращения. Мы обыграли лидера сезона, и это потрясающее чувство. Нам нужна была такая победа, сегодня мы были единым целым в защите, великолепно защищались. В этом сезоне у нас много взлетов и падений, но мы бьемся. Сегодня мы по-настоящему бились, бились за каждый свободный мяч – это именно то, что нужно делать, если мы хотим выигрывать матчи. Я ненавидел каждую игру, которую пропустил из-за травмы, но мне нужно было пройти лечение, - приводит слова Гилла РИА «Новости».

Добавим, что после этой встречи «Химки», одержав седьмую победу, занимают 12-ю строчку в турнирной таблице. В следующем туре «Химки» 10 января сыграют на выезде против «Анадолу Эфес».