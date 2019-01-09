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Баскетбол09 января 2019 00:00Источник: «РИА Новости»

Энтони Гилл: Это был лучший из возможных вариантов возвращения

Форвард «Химок» Энтони Гилл прокомментировал победу в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Фенербахче» (84:78).

- Это был лучший из возможных вариантов возвращения. Мы обыграли лидера сезона, и это потрясающее чувство. Нам нужна была такая победа, сегодня мы были единым целым в защите, великолепно защищались. В этом сезоне у нас много взлетов и падений, но мы бьемся. Сегодня мы по-настоящему бились, бились за каждый свободный мяч – это именно то, что нужно делать, если мы хотим выигрывать матчи. Я ненавидел каждую игру, которую пропустил из-за травмы, но мне нужно было пройти лечение, - приводит слова Гилла РИА «Новости».

Добавим, что после этой встречи «Химки», одержав седьмую победу, занимают 12-ю строчку в турнирной таблице. В следующем туре «Химки» 10 января сыграют на выезде против «Анадолу Эфес».

#бк химки#гилл энтони#бк фенербахче#евролига
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