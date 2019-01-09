Павел Астахов: Надеемся, что Швед в ближайшую неделю к нам присоединится - Советский спорт
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Баскетбол09 января 2019 00:17Источник: ТАСС

Павел Астахов: Надеемся, что Швед в ближайшую неделю к нам присоединится

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов сообщил о сроках восстановления разыгрывающего Алексея Шведа.

- К сожалению, процесс реабилитации Алексея затянулся, он дольше, чем мы рассчитывали. Надеялись, что он будет играть в первых матчах после Нового года. Но мы надеемся, что в ближайшую неделю он к нам присоединится, - приводит слова Астахова ТАСС.

Напомним, что у лидера подмосковного клуба перелом проксимальной фаланги мизинца левой руки.

Добавим, что во вторник, 8 января, «Химки» обыграли «Фенербахче», прервав 12-матчевую победную серию турецкой команды в Евролиге. После 17 туров подмосковная команда занимает 12-е место.

#бк химки#швед алексей#астахов павел
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