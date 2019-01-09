Стефан Маркович: Нельзя в такой важной игре «мазать» оба штрафных в концовке

Баскетбол 09 января 2019 00:43 Источник: «РИА Новости»

Защитник подмосковных «Химок» Стефан Маркович прокомментировал победу в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Фенербахче» (84:78).

- В первой половине мы не показывали должной защиты, за что соперник раз за разом наказывал нас. Но в большом перерыве мы внесли определенные коррективы, и нам удалось запутать «Фенербахче». Что касается последней минуты, то, конечно, нельзя в такой важной игре «мазать» оба штрафных в концовке, но главное, что мы победили - спасибо всей команде и тренерскому штабу, - приводит слова Марковича РИА «Новости».

Добавим, что после этой встречи «Химки», одержав седьмую победу, занимают 12-ю строчку в турнирной таблице. В следующем туре подмосковный клуб 10 января сыграет на выезде против «Анадолу Эфес».