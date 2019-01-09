Димитрис Итудис: «Дарушафака» показала, что может «снимать скальпы» с хороших команд

Баскетбол 09 января 2019 18:33 Источник: БК ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис – о предстоящем матче регулярного чемпионата Евролиги с «Дарушафакой».

– «Дарюшафака» – очень атлетичная команда, и существует огромная разница между тем, как они играют дома и на выезде. К примеру, на своем паркете они пропускают в среднем на 20 очков меньше, чем в гостях.

Соперники вынуждают совершать потери и убегают в контратаки, они идут на щит усилиями «больших» Эрика и Эванса, которые получают поддержку от остальных – Кидда, играющего на позициях третьего и четвертого номеров, и высоких защитников вроде Пэйна.

Недавно команда приобрела Дагласа, который хорошо ведет игру. В целом, они показали, что могут побеждать команды из зоны плей-офф, «снимать скальпы» с хороших команд, как они сделали, например, во встрече с «Олимпиакосом». На этой двойной неделе нам особенно нужны мотивация и концентрация высочайшего уровня, – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, матч «Дарушафака» – ЦСКА состоится сегодня, 9 января и начнется в 20:15 по московскому времени.